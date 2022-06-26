Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (3) - Haberler

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Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (3)

KAZA ANI KAMERADADenizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir bebeğin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir bebeğin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazaya neden olan minibüsün kavşaktan döndüğü, ardından otomobilin çarpması ve iki aracın kaldırıma çıkma anı yer alıyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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