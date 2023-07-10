Kazada ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ömer Bilici'nin cenazesi morga konuldu. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralanan ve Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Bilici (10), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Bilici'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.