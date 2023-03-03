Kazada ölen ve yaralanan depremzedeler, Gökhan Zan'ın akrabasıymış (2) Güncel Haberler SÜRÜCÜ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 3 depremzedenin hayatını kaybettiği, 4 depremzedenin ise yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü T.E.'nin işlemleri tamamlandı. SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 depremzedenin hayatını kaybettiği, 4 depremzedenin ise yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü T.E.'nin işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden İnci Güler, Başak Güler ile Ali Can Güler'in cenazeleri ise otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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