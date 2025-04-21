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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Musa Kınay Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Musa Kınay Toprağa Verildi
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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde motosikletle refüjdeki ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay'ın (23) cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde motosikletle refüjdeki ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay'ın (23) cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Erdek ilçesi Bandırma yolunda meydana geldi. Erdek yönüne giden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay'ın kontrolünü yitirdiği 16 BIE 319 plakalı motosiklet, refüje çıkıp ağaca çarptı. Kınay, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kınay'ın cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınları tarafından Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazeye Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Musa Kınay'ın okul arkadaşları ile yakınları katıldı. 4'üncü sınıf öğrencisi Kınay, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, Musa Kınay'ın polis memuru olan babası Süreyya Kınay'ın Batman'da 2006 yılında teröristlerin ekip otosuna düzenlediği saldırıda 4 arkadaşıyla birlikte şehit olduğu öğrenildi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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