Kazada ölen skuterdeki Ezgi 'asli kusurlu' bulundu; sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

GAZİANTEP'te skuter ile evine dönen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal Toprak'ın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ve 1 ay sonra serbest kalan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S.(17) hakkında iddianame hazırlandı. Kazada yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in 'asli' kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, 'tali' kusurlu olarak kabul edilen sürücü Osman S., hakkında 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı, Şimal Toprak ise yaralandı. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevinde bir ay kalan Nizip Ticaret Borsası Başkan İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S., bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ailesinin avukatının itirazı üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İddianamede soruşturmanın tamamlandığı ve sanık Osman S.'nin 'taksirle Ezgi AlyaYiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına' sebebiyet verdiği kanaatine varıldığı belirtilerek, 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması ise Eylül ayında görülecek.