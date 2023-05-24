Kazada ölen sağlıkçı çift ve kızları son yolculuklarına uğurlandı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın refüjü aşıp karşı şeride geçerek çarptığı otomobilde hayatını kaybeden sürücü Hasan Çetinkaya (35), kendisi gibi tıbbi sekreter olan eşi Ümmü Çetinkaya (31), kızları İdil (3) ve İkra Çetinkaya (6) için Manisa'nın Sarıgöl...

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın refüjü aşıp karşı şeride geçerek çarptığı otomobilde hayatını kaybeden sürücü Hasan Çetinkaya (35), kendisi gibi tıbbi sekreter olan eşi Ümmü Çetinkaya (31), kızları İdil (3) ve İkra Çetinkaya (6) için Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde cenaze namazı kılındı. Hasan Çetinkaya ve kızı İdil Çetinkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi, Manisalı olan Ümmü Çetinkaya ve diğer kızı İkra Çetinkaya'nın cenazesi ise ailelerin isteği üzerine Sarıgöl Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Buldan-Manisa kara yolu Bozalan mevkiinde meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne seyir halinde olan Mehmet Börekci'nin kullandığı 32 ACN 657 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen TIR, Hasan Çetinkaya yönetimindeki 46 P 7454 plakalı otomobile çarptı. TIR otomobili altına alıp, yaklaşık 15 metre sürükledi. TIR şarampole devrilirken, hurdaya dönen otomobil ise yol kenarında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hasan Çetinkaya, eşi Ümmü Çetinkaya ile kızı İdil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin diğer çocuğu İkra Çetinkaya ise kaldırıldığı Buldan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan TIR şoförü Börekci ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.