Kazada ölen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde, Lgs'de görev yaptıktan sonra dönüş yolunda trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokul müdürü İbrahim Dalkılıç (55), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Pınarhisar ilçesi Tozaklı Kavşağı'nda meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile Pınarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait LGS görevlilerini taşıyan S.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada askeri araçtaki 8 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Pınarhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç, kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Dalkılıç için, Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Zafer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından Dalkılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı Hundi Hatun Camisi'ne götürüldü. Namazda Dalkılıç'ın eşi Aynur, kızı Lütfiye Dalkılıç Sav ve oğlu Hasan Dalkılıç'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. İbrahim Dalkılıç, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.