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Kazada ölen Nuh, 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce almış (2)

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTKayseri'de, dün kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuh Balkaya'nın öldüğü kazada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Kayseri'de, dün kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuh Balkaya'nın öldüğü kazada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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