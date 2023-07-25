Kazada ölen Nuh, 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce almış (2)
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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTKayseri'de, dün kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuh Balkaya'nın öldüğü kazada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Kayseri'de, dün kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuh Balkaya'nın öldüğü kazada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel