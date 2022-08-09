Kazada ölen minik Emirhan, yeni rapora göre 'kusursuz'

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ehliyetsiz Arzu Döş'ün (39) otomobiliyle İbrahim Dal'a (50) ait park halindeki otobüsün arasında sıkışan ve ilk bilirkişi raporunda 'kusurlu' bulunan Emirhan Çoğalan'ın (2) öldüğü kazayla ilgili yeni rapor hazırlandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ehliyetsiz Arzu Döş'ün (39) otomobiliyle İbrahim Dal'a (50) ait park halindeki otobüsün arasında sıkışan ve ilk bilirkişi raporunda 'kusurlu' bulunan Emirhan Çoğalan'ın (2) öldüğü kazayla ilgili yeni rapor hazırlandı. 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Döş, yüzde 75 asli; Dal ise yüzde 25 tali kusurlu bulundu. Emirhan ve ebeveynlerinin de kazada kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Karşıyaka ilçesinde, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Saadet- Mustafa Çoğalan (35) çiftinin çocukları olan ve evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Emirhan'a, ehliyetsiz Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobil ile kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Emirhan Çoğalan'ın öldüğü kazayla ilgili mahkeme, ailenin talebi üzerine yeni rapor hazırlanmasını istedi. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, bu defa 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'ne göre, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında Döş, yüzde 75 asli kusurlu; park halindeki servis otobüsünün sahibi Dal'ın ise yüzde 25 tali kusurlu bulundu. Minik Emirhan ve ebeveynlerinin ise kazada kusurlarının olmadığı belirtildi.