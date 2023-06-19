İş İnsanı Fatih Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı

ESKİŞEHİR'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Fatih Yiğit (36), Ankara'da toprağa verildi.

Eskişehir- Kütahya kara yolu 11'inci kilometresinde iki gün önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Fatih Yiğit'in cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Yiğit'in ailesi, yakınları ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da katıldı.