Kazada ölen Ezgi'nin ablası: Yıllar da sürse mahkeme sürecini takip edeceğiz

GAZİANTEP'te, skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in ablası Elif Yiğit, yıllar da sürse mahkeme sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi. Yığıt, kardeşinin kaza günü deneme sınavında 1'inci olduğu, bunu kutlamak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iftar yemeğine gittiği, dönüşte de kazanın yaşandığını belirtti.

Batıkent Mahallesi'nde salı günü gece saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, iki farklı skutere binip, evlerine gitmek için yola çıktı. Ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı. Kazada yaralanan iki arkadaş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şimal Toprak'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.