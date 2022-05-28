Kazada ölen Derya öğretmen ve kızı toprağa verildi - Haberler

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Kazada ölen Derya öğretmen ve kızı toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Sarıcı - Güncel
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Kazada ölen Derya öğretmen ve kızı toprağa verildi

ANTALYA'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da toprağa verildi.

ANTALYA'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da toprağa verildi.

Antalya-Serik kara yolu Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkisinde önceki gün öğretmen Derya Akgül'ün kontrolünü yitirdiği 06 CJD 235 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü. Kazada Derya Akgül ile kızı Defne yaşamını yitirdi, oğlu Ilgaz (4) ise yaralandı.Derya Akgül ile kızı Defne'nin cenazeleri, bugün defnedilmek üzere eşi Seyfullah Akgül'ün memleketi Çankırı'ya getirildi. Anne ve kızının cenazesi, öğle namazı sonrası Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran Seyfullah Akgül'ü yakınları sakinleştirdi


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

Kurşunlu Otomobil Antalya Çankırı Güncel Haberler

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