TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR - Haberler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli'nin uzaktan sensörle açılıp kapanan ve teması aza indiren çöp kovası projesini tamamlayarak, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergiledi.

Çerkezöy Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli, memleketi Afyonkarahisar'a gitmek için bindiği otobüs 23 Ocak günü İstanbul Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkisinde şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybetmişti. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın ortak düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, hayatını kaybeden Cafer İzmirli'nin okulu Çerkezöy Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenledi. Fuarda Cafer Mısırlı'nın ölümü üzerine pandemi nedeniyle uzaktan sensörle açılıp kapanan ve teması aza indiren çöp kovası projesini tamamlayan öğretmen arkadaşları Gül Orhan, Murat Özel ile öğrencileri Dilara Aydil ve Emirhan Yılmaz, tamamlayarak görücüye çıkardı.

Projeyi inceleyen Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, "Rahmetli öğretmenimizin projesiydi. Kendisi rahmetli olunca öğretmenlerimiz tamamlamış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, mekanı cennet olsun. Öğrencileri de onun yolunda devam edecek" dedi. Projeyi öğrencilerle birlikte tamamlayan öğretmen Gül Orhan, "Yapmış olduğu proje pandemi sürecindeydi. Projeyle birlikte herhangi bir temasta bulunmadan insanlar çöp kovasını rahatlıkla kullanabilecekti. Cafer hocamız bunu tasarladı. Biz de onun anısına projeyi tamamladık" dedi. Öğretmen Murat Özel ise, "Pandemi döneminde Cafer öğretmenimiz hijyenin öneminden bahsediyordu. Bunun için ne yapmamız gerektiği üzerinde çalışmalar yaptı. Temas etmeden çöp kutusunun kapağının açılmasının yolunu bulduk. Hem bulaşın önüne geçilmesi hem de daha uzun süre çöp kovalarını kullanabiliriz diye düşündük. Projesini hazırlamıştı, yarıda kalan projeye danışmanlık ve rehberlik yaptık. Böyle bir projeyi hayata geçirdik. Öğretmen arkadaşımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

Projede yer alan öğrenciler Dilara Aydil ile Emirhan Yılmaz, projeyi tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel