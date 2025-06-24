Kazada ölen baba toprağa verildi, 8 yaşındaki oğlunun tedavisi sürüyor (2)
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı, Naim Kurban'ın hayatını kaybettiği, oğlu Mert Ali Kurban'ın ağır yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü M.T.K. işlemleri sonrası tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı, Naim Kurban'ın hayatını kaybettiği, oğlu Mert Ali Kurban'ın ağır yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü M.T.K. işlemleri sonrası tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel