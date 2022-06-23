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Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA'dan Balıkesir'e, kardeşi Hakan Göğerçin'in polis meslek eğitim merkezindeki mezuniyet törenine gittikleri otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğerçin (23), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

KONYA'dan Balıkesir'e, kardeşi Hakan Göğerçin'in polis meslek eğitim merkezindeki mezuniyet törenine gittikleri otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğerçin (23), memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Göğerçi'nin de polis olan kardeşinden sonra polislik sınavında mülakatı kazandığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oğlu Hakan Göğerçin'in Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıkan Ahmet Göğerçin (56) yönetimindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Ramazan Arslan'ın (24) kullandığı 42 HNS 44 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Ahmet Göğerçin ve araçtaki Gülcan Göğerçin (51) ile Hilal Çelebi (27) yaralandı. Kayseri'de amatör kümede mücadele eden Kocasinan Ülküspor'da forma giyen Hasan Göğerçin ise hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülcan Göğreçin'in hastanedeki tedavisi sürerken, diğer 2 yaralı ise taburcu edildi.

Hasan Göğerçin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından akrabalarına teslim edildi. Amatör futblcunun cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına; Göğerçin'in yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Göğerçi'nin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Hasan Göğreçi'nin de polis olan kardeşinden sonra girdiği polislik sınavında mülakatı kazandığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Balıkesir Kayseri Konya Güncel Haberler

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