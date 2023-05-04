KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

KONYA'nın Karapınar ilçesinde dün hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 4'ü aynı aileden 5 kişinin cenazeleri bugün toprağa verildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 15.40 sıralarında Karapınar- Reşadiye Mahallesi yolu Sekizli mevkisinde meydana geldi. Alışveriş için ailesiyle birlikte ilçe merkezine giden Ergün Ata (49) yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobil, tarlaya giden İbrahim Baştürk yönetimindeki 42 DY 762 plakalı karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ergün Ata, eşi Hatice Ata (49), torunları Bekir (4) ve Naciye Öğür (4) ile hafif ticari araçtaki İbrahim Baştürk (77) yaşamını yitirdi. Ergün Ata'nın kızı nişanlı Hayriye Ata (22) ile kazada ölen dedesi İbrahim Baştürk ile aynı adı taşıyan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Baştürk yaralandı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından da Konya'daki hastanelere sevk edildi.

5 KİŞİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Ergün Ata, eşi Hatice Ata, torunları Bekir ve Naciye Öğür'ün cenazeleri bugün Apak Mezarlığı'nda önünde kılınan namaz sonrası defnedildi. İbrahim Baştürk'ün cenazesi de Reşadiye Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.