Kazada hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Yurtçu'nun (14) adı, öğrenim gördüğü ilkokulun kütüphanesine verildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Yurtçu'nun (14) adı, öğrenim gördüğü ilkokulun kütüphanesine verildi. Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Muhammet Yurtçu'nun adının yaşatılacağı bir kütüphane açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Aydın, okul kütüphanesinin yenilenmesinde Yurtçu ailesinin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Açılışa, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, daire amirleri, Muhammet Yurçu'nun Annesi Durdane Yurtçu ve öğrenciler katıldı. AA / Onur Can Bulat - Güncel Pozantı Aydın Adana Güncel Haberler

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