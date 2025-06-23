Kazada Hayatını Kaybeden Müze Müdürü Toprağa Verildi

Kazada Hayatını Kaybeden Müze Müdürü Toprağa Verildi
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Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper, cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene vali ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN MÜZE MÜDÜRÜ, TOPRAĞA VERİLDİ

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mahallesi'nde bulunan Mehmet Emin Terece Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, kurum amirleri, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Alper'in cenazesi, Müftü Ahmet Durmuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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