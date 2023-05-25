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Kazada hayatını kaybeden motokurye son yolculuğuna uğurlandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra arkadan çarparak hayatını kaybeden 23 yaşındaki motokurye son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden motokurye son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra arkadan çarparak hayatını kaybeden 23 yaşındaki motokurye son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Gebze ilçesi D100 Kara Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DED 769 plakalı tır, 41 P 1557 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kontrol amaçlı araçlar sağa çekilirken o esnada seyir halinde olan Gürkan D. idaresindeki 41 AJL 404 plakalı motosiklet tıra arkadan çarptı. Motosiklet tıra ok gibi saplanırken motokurye Gürkan Demir ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gürkan Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından teslim alınan Demir'in cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca motosikletli kuryeler de arkadaşları Gürkan Demir'i cenazesinde yalnız bırakmadı. Gebze Mimar Sinan Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Demir'in cenazesi Gebze Pelitli Köyü Mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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