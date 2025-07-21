Kazada Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi, Sürücü Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ömer Beyan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Yasin Comert tutuklandı.
KAZADA ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden Ömer Beyan (24), Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Erikli Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Fatih Arslan ise otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü Yasin Comert ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel