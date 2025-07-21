Kazada Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi, Sürücü Tutuklandı

KAZADA ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden Ömer Beyan (24), Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Erikli Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Fatih Arslan ise otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü Yasin Comert ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),