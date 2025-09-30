Haberler

Kazada Hayatını Kaybeden Genç Kızın Nişanı 1 Hafta Sonra Olacaktı
Güncelleme:
Konya'da bir otomobilin sulama kanalına uçması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Menekşe Yıldırım toprağa verildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Genç kızın 1 hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.

KONYA'da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada yaşamını yitiren Menekşe Yıldırım (22), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Abdürreşit Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Uyan'ın (24) kontrolünü yitirdiği 42 ADP 890 plakalı otomobil, boş sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Menekşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Uyan ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Yıldırım'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

1 HAFTA SONRA NİŞANI VARMIŞ

Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Menekşe Yıldırım'ın cenazesi, bugün öğle vakti Yaylapınar Mahallesi Uhud Mezarlığı önünde kılınan namaz sonrası defnedildi. Tabunun üzerine gelinlik örtülen Yıldırım'ın, sevgilisi Hüseyin Uyan ile 1 hafta sonra nişanlanacakları ortaya çıktı. Hüseyin Uyan'ın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
