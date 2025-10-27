Haberler

Kazada Hayatını Kaybeden Genç Kızın Cenazesi Defnedildi

Kazada Hayatını Kaybeden Genç Kızın Cenazesi Defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hilal Kahreman'ın cenazesi, ailesi ve arkadaşları tarafından toprağa verildi. Cenaze törenine Karabük Üniversitesi yetkilileri de katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden bu yıl mezun olan 22 yaşındaki Hilal Kahreman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kahreman'ın cenazesi, Şirinevler Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram ile vatandaşlar ve arkadaşları katıldı.

Bu arada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.B'nin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet dün, Karabük-Safranbolu kara yolunda Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpışmış, ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.