Kazada Hayatını Kaybeden Genç Kızın Cenazesi Defnedildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden bu yıl mezun olan 22 yaşındaki Hilal Kahreman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kahreman'ın cenazesi, Şirinevler Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram ile vatandaşlar ve arkadaşları katıldı.

Bu arada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.B'nin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet dün, Karabük-Safranbolu kara yolunda Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpışmış, ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.