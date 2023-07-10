Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba-oğul ile diğer iki cenaze Erzurum'da toprağa verildi. Baba ve oğul, Erzurum'da düğünlerde davul-zurna çalarak para kazanıyordu. Cenaze töreni duygusal anlara sahne oldu.

Kazada hayatını kaybeden baba-oğul gözyaşlarıyla uğurlandı

ERZURUM - Hafta sonu Erzincan-Sivas karayolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkiinde şarampolene devrilen minibüste hayatlarını kaybeden baba-oğul ile diğer iki cenaze Erzurum'da toprağa verildi.

Erzincan'daki kazada İstanbul'dan düğünden Erzurum'a dönen minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Ölenlerden ikisi düğünde davul zurna çaldıktan sonra aileyle birlikte Erzurum'a dönen baba Mehmet Kılıç ile oğlu Erkan Kılıç idi. Mehmet ve Erkan Kılıç, Erzurum'da düğünlerde davul-zurna çalarak para kazanıyordu. Aynı zamanda Erzurum'un en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde boyacılık da yapan ve şehrin sevilen simalarından Mehmet Kılıç ve oğlunun ölümü yakınlarını ve tanıyanları yasa boğdu.

Baba ve oğul için bu gün Erzurum Narmanlı Camii'nde bir cenaze töreni yapıldı. Cenazeler namaz sonrasında dualarla ve gözyaşları içinde Erzurum Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yakınları ve cezaevinde bulunan Mehmet Kılıç'ın oğlu kadir Kılıç jandarma personeli nezaretinde katıldı.

Bu arada aynı kazada vefat eden Yakutiye Belediyesi Satın Alma Müdürü Yaşar Kanli'nin kız kardeşi ve damadın halası Mukaddes Kanli'nin cenazesi Köprüköy İlçesinde kaldırıldı. Cenaze namazına Yakutiye Beledi Başkanı Mahmut Uçar ve Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli'de katıldı. Süleyman Özkan'ın cenazesi ise Erzurum'da Kayakyolu Semti'nde Osman Bektaş Caminden kaldırıldı.