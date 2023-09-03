Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsü, minibüs ve hafif ticari aracı karıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin isimleri belli oldu. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü 19 yaşındaki Yiğit Mutluluk ile ikiz kardeşi Eren Mutluluk ve anneleri Mevlüde Mutluluk'un olay yerinde hayatlarını kaybettikleri, minibüs ve yolcu otobüsünde de 54 kişinin yaralandığı belirlendi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası 3 kişinin cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma otobüs şoförü Hüseyin Konuş'u gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,