Kazada hasar oluşan otomobiline kendisi de zarar verdi Güncel Haberler Adana'da minibüsle çarpışması sonucu otomobili hasar gören kadının, kazanın ardından sinir krizi geçirerek kendisinin de aracına zarar vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adana'da minibüsle çarpışması sonucu otomobili hasar gören kadının, kazanın ardından sinir krizi geçirerek kendisinin de aracına zarar vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Arkadaşının kullandığı otomobili zarar gören kadın, sinir krizi geçirerek kendi aracına zarar verdi. Otomobilini yumruklayarak hasar gören parçaları çıkarmaya çalışan kadın, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Seyhan Adana Güncel Haberler

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