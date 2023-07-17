Gaziantep'te meydana gelen kazada ağır yaralanan 64 yaşındaki kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya sebep olan araç şoförü ise gözaltına alındı.

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te manevra yapan aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi Cemil Alevli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.M.Ç idaresindeki 27 APJ 647 plakalı araç, bir başka araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu yaya Hatice Gönül Pir'e çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hatice Gönül Pir'i olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı

Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hatice Gönül Pir'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan otomobil şoförü M.M.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.