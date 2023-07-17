Kaza yaptığına bin pişman oldu, sürücüye ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada ehliyetsiz araç kullanmaktan ve plakanın okunmasını engellemekten dolayı sürücüye ceza kesildi.