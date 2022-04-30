Kaza yaptığı araçta sıkışan kadını, itfaiyeci eşi kurtardı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kaza yaptığı araçta sıkışan kadın, itfaiye eri eşi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hülya A. idaresindeki 81 ABV 040 plakalı cip, D-100 kara yolu Gümüşova ilçesi Hacıkadirler mevkisinde sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolun alt bölümünde sulama kanalı üzerinde asılı kalan araçtaki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde kaza kırım ekibinde çalışan Abdülkadir A, eşinin kaza yaptığını öğrenerek itfaiye ekipleriyle olay yerine geldi.

Eşi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ile yanındaki arkadaşı hastaneye kaldırıldı.