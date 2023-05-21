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Kaza yapıp yola uzandıktan sonra üzerinden araç geçen sürücü ağır yaralandı

Kaza yapıp yola uzandıktan sonra üzerinden araç geçen sürücü ağır yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde traktör römorkuna çarptıktan sonra yola uzanan otomobil sürücüsü, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktör römorkuna çarptıktan sonra yola uzanan otomobil sürücüsü, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Apaydın'ın (43) kullandığı 55 DA 359 plakalı otomobil, Dedeli Mahallesi Kolay Yolu mevkisinde Semih Coşkun (32) yönetimindeki 55 NU 924 plakalı saman yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Volkan Ü. (33) idaresindeki 55 NF 120 plakalı otomobil de kazanın ardından araçtan inerek yola uzanan Apaydın'ın üzerinden geçti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Apaydın, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Apaydın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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