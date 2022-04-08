Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı - Haberler

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Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamaya neden oldu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden İsa D. idaresindeki 47 PF 916 plakalı tır, Körfez gişeler mevkisinde önde seyreden Ertuğrul S'nin kullandığı 01 KN 864 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndeki tırda yüklü olan kartonlar yola savruldu.

Kartonların yolu kapatması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin müdahalesi sonucu yolun tek şeridi kısa sürede ulaşıma açılırken, Hereke'ye kadar araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların çekilmesi ve kartonların kaldırılmasıyla Ankara istikametinde ulaşım 2 saat sonra normale döndü.

Öte yandan, tır sürücüsü İsa D. ve aynı araçta olan ismi öğrenilemeyen kişi tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı

Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı

Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı

AA / Şahin Oktay - Güncel

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Kaza, Güncel, Haberler

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