Kaza yapan otomobilini kontrol eden sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kağıthanede kaza yapan otomobilini kontrol eden sürücü başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kağıthanede kaza yapan otomobilini kontrol eden sürücü başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu Ankara istikametinde seyreden O.A. idaresindeki 06 M 2132 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araçla çarpıştı.

Kazaya karışan aracın kaçmasının ardından otomobilinden inerek kontrol etmek isteyen O.A, başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu savrularak ağır yaralandı.

O.A'ya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.A, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan sürücüleri ararken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.