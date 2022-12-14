Kaza yapan otomobil viyadükte asılı kaldı Güncel Haberler Rize'de, takla atan otomobilin viyadükte asılı kaldığı kazada anne ve kızı yaralandı. Rize'de, takla atan otomobilin viyadükte asılı kaldığı kazada anne ve kızı yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Rize şehir içi viyadüğünde, Yasemin Ç. (31) yönetimindeki 34 FDD 475 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, iki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü Yasemin Ç. ile 4 yaşındaki kızı Ahsen Ç, polis ve sağlık ekiplerince asılı kalan otomobilden çıkarıldı. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Yapılan incelemede, otomobilin ön tarafına korkuluk demiri saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmediği ve asılı kaldığı belirlendi. Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanmaya başlandı. Kaynak: AA / Güncel Karadeniz Sahil Yolu Rize Güncel Haberler

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