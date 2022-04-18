Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de meydana gelen motosiklet kazasında 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen beldesi Büyük Tüysüz Mahallesi'nde 14 yaşındaki İbrahim Açacak, 8 yaşındaki kardeşi Hüseyin Açacak'ı da alarak motosiklete bindi. İddiaya göre İbrahim Açacak'ın kullandığı motosiklet, aşırı süratten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan iki kardeş kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Açacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı motosiklette bulunan 8 yaşındaki Hüseyin Açacak ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Selçuk Şavran/İHA)