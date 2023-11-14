Sivas'ta kaza yapan kamyona çarpmamak için yavaşlayan bir araca başka bir araç çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza yapan kamyona çarpmamak için yavaşlayan araca başka bir araç çarptı

Kaza yapan kamyona çarpmamak için yavaşlayan araca, başka bir araç çarptı

Kamyon bariyerler çarptı: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta kaza yapan kamyona çarpmamak için yavaşlayan bir araca başka bir araç çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Ankara-Sivas karayolu Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. S.K. idaresindeki 58 UC 462 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza yapan kamyona çarpmamak için yavaşlayan 38 RS 662 Honda marka araca ise arkadan gelen 58 SG 595 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarptı. İki aracın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.