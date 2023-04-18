Kaza yapan hafif ticari aracın camından düştü

DÜZCE'de, park halindeki otomobil ile kamyonete çarpan hafif ticari aracın camından düşen Sakhı Muhammad yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Afganistan uyruklu Ismaıl Omarkhıl'ın kontrolünü yitirdiği 81 MA 0592 plakalı hafif ticari araç, park halindeki otomobil ile kamyonete çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda oturan Sakhı Muhammad, açık olan camdan düşüp hafif yaralandı. Muhammad, kazanın şokunu atlatmak için bir süre refüjde oturdu. Sakhı Muhammad, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.