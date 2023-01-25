Kaza yapan araçların başında bekleyen 2 kişi, cipin çarpması sonucu yaralandı Güncel Haberler Amasya'da kaza yapan araçların başında bekleyen 2 kişi, yoldan geçen bir cipin çarpması sonucu yaralandı. Amasya'da kaza yapan araçların başında bekleyen 2 kişi, yoldan geçen bir cipin çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Amasya-Turhal kara yolunun Ferhat Arası mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücüler ile çevredekiler araçların başında beklediği sırada yoldan geçen bir cip, yolda bekleyen henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye çarptı. Yaralanan bu kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, yoldan geçen bir başka otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Tragger Amasya Güncel Haberler

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