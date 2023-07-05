Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile çarpışan ticari taksi duramayınca evin bahçesine uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 50 FR 600 plakalı kamyonet ile Suat A.'nın kullandığı 50 T 0162 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoluna metrelerce ilerleyen ticari taksi yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari taksi sürücüsü Suat A. sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen feci kazada KGYS kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.