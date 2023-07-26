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Kaza sonucu araç bahçeye uçtu, 1 yaralı

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Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, apartman duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza yapan araç bahçeye uçtu: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, apartman duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, il merkezi Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Ş. idaresindeki 06 GD 4202 plakalı hafif ticari araç ile Çınar G. yönetimindeki 19 KC 663 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil apartman duvarını yıkarak bahçeye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye düşen otomobilde yolcu olarak bulunan Onur Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(MMY-BÖ-MK-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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