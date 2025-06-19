Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Halil Turgut'un Cenazesi Defnedilecek

Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Halil Turgut'un Cenazesi Defnedilecek
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kurban Bayramı'nın son günü orman emvali yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Turgut (46), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi, bugün Akyazı'da defnedilecek.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Kurban Bayramı'nın son günü orman emvali yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Turgut (46), 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 9 Haziran günü Akyazı Kuzuluk Tabiat Parkında meydana geldi. Kurban Bayramı'nın son günü, orman emvali yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü Halil Turgut ağır yaralandı. Turgut, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne, oradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsünde 10 gündür tedavisi süren Halil Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Turgut'un cenazesi, cuma namazına müteakip Akyazı Osmanbey Mahallesi Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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