Kaza sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Gece saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin hızlı şekilde seyir halinde olduğu ve üst geçidin orta refüjdeki beton direğe çarpmanın etkisiyle alev topuna döndüğü görüldü.