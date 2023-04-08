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Kaza sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

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Gece saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin hızlı şekilde seyir halinde olduğu ve üst geçidin orta refüjdeki beton direğe çarpmanın etkisiyle alev topuna döndüğü görüldü.

Gece saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin hızlı şekilde seyir halinde olduğu ve üst geçidin orta refüjdeki beton direğe çarpmanın etkisiyle alev topuna döndüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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