Kaza sonrası 2 kişiye palayla saldırıp ateş açan sürücü, alkollü olduğunu öne sürdü (2)

BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'da, iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası kendisini uyaran 2 kişiye palayla saldırıp tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Hakan Kurt (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.