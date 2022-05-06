Kaza sonrası 2 kişiye palayla saldırıp ateş açan sürücü, alkollü olduğunu öne sürdü (2) - Haberler

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Kaza sonrası 2 kişiye palayla saldırıp ateş açan sürücü, alkollü olduğunu öne sürdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Kaza sonrası 2 kişiye palayla saldırıp ateş açan sürücü, alkollü olduğunu öne sürdü (2)

TUTUKLANDIBursa'da, iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası kendisini uyaran 2 kişiye palayla saldırıp tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Hakan Kurt (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'da, iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası kendisini uyaran 2 kişiye palayla saldırıp tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Hakan Kurt (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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