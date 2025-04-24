Antalya'da Otomobil Kazası: Sürücü Yola Savrularak Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da başka bir araçla çarpışan otomobilin açılan kapısından yola savrulan sürücü Muhammed Çağatay Gürler (19), yaşamını yitirdi. Cenazenin alınması sırasında anne Gülcan Gürler'in feryatları yürek burktu.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kavşağında meydana geldi. Havalimanından Akdeniz Üniversitesi yönüne ilerleyen Muhammed Çağatay Gürler'in kontrolünü yitirdiği 07 BFV 54 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Mahmut C.Ş.'nin kullandığı 07 YMV 84 plakalı otomobile çarptı. Otomobil takla atarken, sürücü Gürler açılan kapıdan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Muhammed Çağatay Gürler ve yanındaki 3 arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Çağatay Gürler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gürler'in cansız bedeni hastanedeki işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muhammed Çağatay Gürler'in cansız bedeni, işlemlerinin ardından babası, annesi ve yakınlarına teslim edildi.

'OĞLUM NE OLUR KALK'

Cenaze alınacağı esnada anne Gülcan Gürler'in feryatları yürek burktu. Gözyaşlarını tutamayan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Gürler'ın, "Oğlum ne olur kalk, oğlum ne olur oğlum. Oy canım benim, benim oğlum ne olmuş öyle" sözleri yürek dağladı.