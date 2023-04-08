Kaza şehidi astsubay, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken başka otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak (33), son yolculuğuna uğurlandı.

Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak (33), Ankara- Bolu otoyolunda meydana gelen kaza nedeniyle yola duba koyarken, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Çolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak için bugün öğle namazı sonrası Ahi Mesud Söğüt Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile askeri personel katıldı. Şehit Çolak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.