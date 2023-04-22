Kaza nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti açıldı
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Zincirleme trafik kazası nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Zincirleme trafik kazası nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel