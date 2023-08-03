Kaza kavgasında yanlışlıkla sopa ile vurduğu kadın baygınlık geçirdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta beton mikserinin kör noktasında kalan otomobili göremeyen sürücü, şerit değiştirmek istediği sırada maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrasında otomobildeki şahıslar ile beton mikseri sürücüsü arasında çıkan sopalı kavgada, otomobil sürücüsü yanlışlıkla yanındaki kadına sopayla vururken kadın baygınlık geçirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Hoşdere Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki beton mikseri, yanında giden kör noktadaki aracı fark etmeyerek şerit değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine maddi hasarlı kaza meydana gelirken araç içindekiler ile mikser sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken iki taraf ellerine sopa aldı. Sürücü, şahıslara onları şerit değişirken görmediğini söylese de tartışma giderek şiddetlendi. Şahıslardan biri elindeki sopayı sürücüye savurmaya çalışırken yanlışlıkla yanındaki kadına vurdu. Darbenin etkisiyle fenalaşarak baygınlık geçiren kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.