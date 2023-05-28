Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kaza ihbarına geldiler, sürücüyü bulamadılar

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarparak takla atan otomobil ihbarına gelen ekipler, sürücüyü bulamayınca şaşkınlık yaşadı.

Kaza ihbarına geldiler, sürücüyü bulamadılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarparak takla atan otomobil ihbarına gelen ekipler, sürücüyü bulamayınca şaşkınlık yaşadı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gebze ilçesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 BG 6475 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak takla attı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ne araçta ne etrafta bulabildi. Tutulan tutanak sonrasında araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title