Denizli'de maddi hasarlı kazaya karışan taksici, olay yerinden kaçmak isterken faciaya neden oldu. Eşi ve çocuklarının gözü önünde metrelerce sürüklenen sürücü, 3 hafta sonra hayatını kaybederken; onu görmediğini iddia eden taksici serbest bırakıldı.

Kaza bölgesinden kaçmaya çalışan taksici, sürüklediği sürücünün ölümüne neden oldu...O anlar kamerada

Maddi hasarlı kazaya karışan taksici, kapısına tutunan sürücüyü eşi ve çocuklarının gözü önünde metrelerce sürükledi

Kapıya tutunan Ersin Oflaz'ı fark etmediğini iddia eden taksici serbest bırakıldı

DENİZLİ - Denizli'de maddi hasarlı kazaya karışan taksici, olay yerinden kaçmak isterken faciaya neden oldu. Eşi ve çocuklarının gözü önünde metrelerce sürüklenen sürücü, 3 hafta sonra hayatını kaybederken; onu görmediğini iddia eden taksici serbest bırakıldı.

Basit bir kaza sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği olay, 2 Temmuz 2023 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte İzmir'de yaşayan Ersin Oflaz (41), 4 yıl önce ailesine yeni bir düzen kurmak için Denizli'ye taşındı. Kurban Bayramı tatilinde ailesiyle birlikte ziyaretler yapmak için araç kiralayan Ersin Oflaz, tatilin son günü mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için ailesiyle birlikte semt pazarına geldi. Ersin Oflaz'ın alışveriş poşetlerini yerleştirdiği araca, o sırada yoldan geçen Anıl O.idaresindeki ticari taksi çarptı.

Kaza yerinden kaçmak isteyen taksici faciaya neden oldu

Kiraladığı araçta maddi hasar oluşan Ersin Oflaz, zararın karşılanması için taksi şoförü Anıl O. ile konuşmak istedi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma üzerine, taksi şoförü olay yerinden uzaklaşmak için aracını hareket ettirdi. Araçta bekleyen eşi ve 2 çocuğunun gözleri önünde yaşanan olayda, Ersin Oflaz kaçmaya çalışan taksinin şoför kapısını tutarak sürücüyü engellemeye çalıştı. Taksinin kapısına tutunarak metrelerse sürüklenen Ersin Oflaz, başka bir araca çarparak yere savrulup ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersin Oflaz, tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Ersin Oflaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan taksici Anıl O., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ailenin avukatı, acı haberin ardından sürücünün tutuklanması için başvuruda bulundu.

"Serbest bırakılan sürücü adli kontrol tedbirlerini ihlal etti"

Ersin Oflaz'ın ölümünün ardından serbest bırakılan taksicinin tutuklanması için gerekli müracaatları yaptıklarını kaydeden ailenin avukatı Mert Koç, "Olay günü müvekkilimiz ailesiyle birlikte pazar alışverişi için Pelitlibağ Mahallesi'nde kurulan pazar yerine gidiyor. Tabii pazar alışverişi nedeniyle sokaklarda trafik yoğunluğu bulunuyor. O esnada müvekkilimiz taksici ile ara sokakta karşı karşıya geliyor. Aralarında bir yol verme tartışması çıkıyor. Akabinde müvekkil, taksici ile konuşma gayesiyle taksiye doğru yürüyerek yöneliyor. O esnada taksici harekete geçiyor. Müvekkilimizin aracına çarparak uzaklaşmaya çalışıyor. Müvekkilimiz ise taksicinin uzaklaşmasını engellemek gayesiyle araca tutunmaya çalışıyor. Araca tutunması akabinde taksi şoförü hızlanarak yola devam ediyor. Yolda zikzaklar çizerek ilerlediği esnada yolda bulunan başka bir araca çarptırıp, ağır bir şekilde yaralanmasına sebebiyet veriyor. Sonrasında müvekkilimizin yoğun bakım süreci başladı. Taksicinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şu anda şahıs adli kontrol şartıyla serbest durumda. Müvekkilimiz geçtiğimiz günlerde vefat etti. Adli kontrol imza tedbirinde serbest bırakılan şahıs, bunu ihlal etmiş durumda ve biz şu anda süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

"Görmemesi imkansız"

Serbest bırakılan taksicinin ifadesinde ölen Ersin Oflaz'ın kapıya tutunduğunu fark etmediğini iddia ettiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Görüntüler de durum açık ve net orada görünüyor. Müvekkilimiz araca tutulu vaziyette ve taksi şoförünün bunu görmeme gibi bir durumu yok. Müvekkilimiz, taksi şoförünün bulunduğu taraftan araca tutunmuş ve şoför bunu görerek araçla zikzaklar çizip, savurmaya çalışıyor. Ardından park halindeki başka bir araca sürtmesi ile müvekkilimiz düşüp, ağır yaralanıyor."