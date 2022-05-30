Kaza anını kaydetti, 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı - Haberler

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Çakır, bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

Kaza, cuma akşamı Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Çakır yönetimindeki (58) 16 BFU 64 plakalı otomobile, Seçil Dilek (20) kullandığı 34 NP 6890 plakalı otomobille çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18), Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı.