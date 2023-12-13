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Kaza anı güvenlik kamerasında

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EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında meydana gelen kazada, arızalanan bir otomobil ve çekiciye çarpan başka bir araçın çarpışma anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

EMİN YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında iddiaya göre arızalanan bir otomobil ve onu çekmek için olay yerine gelen çekiciye seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü, yanındaki kadınla bebeği ve çekinin şoförü yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kameraya yansıdı. Kaza, dün akşam saat 14.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Akşemsettin mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre tünel çıkışında arıza yapan bir otomobili tamirhaneye götürmek üzere olay yerine gelen yol yardım çekicisine ve arıza yapan otomobile, seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekicinin şoförü ve arıza yapan otomobilin sürücüsü yola savruldu, otomobildeki anne ve bebeği ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 yaralıyı da ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kaza ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, aracın çekiciyle otomobile çarpması ve kaza sonrasında otoyola savrulan kişiler ve vatandaşların yaralılara müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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