Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 34 EPU 609 plakalı otomobilin, kırmızı ışık ihlali yaparak yola çıktığı, bu sırada da 41 AFK 882 plakalı hafif ticari aracın otomobile çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde, çarpışma sonucu otomobilin kaldırıma çıktığı, hafif ticari aracın da savrulduğu anlar görüldü.
Nazım Özgün ERBULAN- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel